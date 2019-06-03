المنتخب الأولمبي يستعد لودية فلسطين...

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جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو منتخب مصر الأولمبي القرار الوزاري من أجل إنهاء إجراءات السفر إلى فلسطين لمواجهتها ودياً يوم 16 ، ويستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب لمواجهة فلسطين ودياً يوم 16 يونيو الجاري برام الله بفلسطين وانهاء الترتيبات الخاصة بالسفر سواء يوم 14 أو 15 يونيو.
يذكر ان المنتخب الأولمبي سيخوض وديتين يوم 9 و 11 يونيو الجاري أيضاً أمام منتخب أوزباكستان ، على أن يسافر الفريق صباح الخميس إلى أوزباكستان و العودة يوم 13 للقاهرة.
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