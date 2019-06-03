شكرا لقرائتكم نوران جوهر تحصل على لاعبة الشهر لسيدات الإسكواش على مستوى العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصدت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب لاعبة الشهر عن مايو الماضي وذلك بعدما قدمت عروضاً قوية قادتها في نهاية الشهر إلى التتويج ببطولة بريطانيا المفتوحة .

كانت نوران جوهر قد توجت ببطولة بريطانيا الدولية المفتوحة للاسكواش، بعد فوزها في المباراة النهائية على الفرنسية لوكاس سيرم بثلاثة أشواط نظيفة لتحقق جوهر لقبها الأول في واحدة من أعرق البطولات في تاريخ اللعبة.

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يذكر أن نوران جوهر ارتقت في التصنيف العالمي لشهر يونيو من المركز السابع إلى المركز الرابع بعد العروض القوية التي قدمتها في الفترة الأخيرة.

بينما حصد الانجليزي ريشي فالوز لقب لاعب الشهر عن مايو الماضي في منافسات الرجال .