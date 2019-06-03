شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يقرر تعيين طارق الغنام مديرا إداريا لفريق السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عين مجلس إدارة النادى الأهلى طارق الغنام أسطورة كرة السلة الحمراء ، والذى اعتزل اللعبة الأسبوع الماضى ، كمديرا إداريا لفريق السلة بالنادى، مع الجهاز الفنى الجديد Advertisements وكان طارق الغنام اعتزل كرة السلة بعد مسيرة استمرت 23 عاما من العطاء فى صالات كرة السلة ، حقق خلالها 20 بطولة متنوعة سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى و العربى وتولى أشرف توفيق المهمة الفنية خلفا لطارق خيرى الذى تقدم باعتذار عن إكمال المهمة بنهاية الموسم .

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