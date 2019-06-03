شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحيل أزمة إبراهيم حسن لاعب الزمالك للمحكمة الرياضية الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحالت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، أزمة اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية بسبب الشكاوى المتبادلة بين ناديي النجوم والإسماعيلى للحصول على نصيب الأول من انتقال اللاعب للزمالك.

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كان الزمالك ضم إبراهيم حسن من الإسماعيلى، وهو ما رفضه مسئولو النجوم برئاسة محمد الطويلة الذى أكد عدم أحقية الإسماعيلى فى البيع إلا بعد الحصول على موافقة من النجوم.

ويتمسك مسئولو النجوم بتفعيل العقد المبرم بينه وبين الإسماعيلى بالحصول على 500 ألف دولار من الدراويش وهى العقوبة الموجودة فى العقد بعد بيع اللاعب للزمالك دون العودة للنجوم، او الحصول على نصف قيمة انتقال اللاعب من الإسماعيلى للزمالك.