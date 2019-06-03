مصراوي
أطلق رئيس الزمالك 5 تصريحات نارية خلاله مداخلة هاتفية، صباح اليوم الاثنين، عبر قناة المحور.
وينقل مصراوي أبرز ما قاله رئيس الزمالك في 5 ملفات وهي:
١- المصالحة مع حطب
وجه رئيس الزمالك، الشكر لهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، بعد الموافقة على لائحة الزمالك الأخيرة، مضيفا أن الشكر أيضا موصول لوزير الشباب والرياضة للوقوف بجوار النادي خلال الفترة الأخيرة.
٢- محضر ضد جروس
أكد رئيس الزمالك، أنه سيحرر محضرا ضد السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق الذي رحل خلال الساعات الماضية بعد قرار الإدارة...
كانت هذه تفاصيل خبر رفض عرضا بـ10 ملايين يورو من بيراميدز.. ضمن 5 تصريحات لرئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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