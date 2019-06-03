شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تتمنى تبقى مين؟.. رحاب جمعة محترفة اليد: لبنى عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة، هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

رحاب جمعة، نجمة كرة اليد المحترفة فى سامبر الفرنسى، قالت إنها كانت تتمنى أن تصبح الفنانة لبنى عبد العزيز لأنها تحب أدوارها فضلا عن وجود الشبه بينهما.