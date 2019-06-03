شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر عن التفويت: مباراة سموحة والاتحاد "شريفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن مباراة فريقه أمام الاتحاد والمقرر لها العاشرة مساء اليوم، "مباراة شريفة" وديربى بين شقيقين.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "مباراة سموحة والاتحاد في كرة القدم اليوم العاشرة مساء في استاد برج العرب مباراة شريفة وديربى سكندري بين شقيقين، قلوبنا تدمى من أجل الاتحاد ولكننا سوف نبذل قصارى جهدنا من أجل أن نفوز.. هذه هى المعادلة الصعبة فى الحياة ليس كل ما تتمناه تدركه".



فرج عامر

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 55 هدف فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .

ويحتاج الاتحاد السكندري للفوز بأي نتيجة على سموحة للبقاء في الدوري العام دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

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