شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى ينتظر إنهاء إجراءات رحلة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو منتخب مصر الأوليمبى إنهاء إجراءات السفر إلى فلسطين لمواجهتها ودياً يوم 16. ويستعد منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب لمواجهة فلسطين ودياً يوم 16 يونيو الجارى برام الله بفلسطين، وإنهاء الترتيبات الخاصة بالسفر سواء يوم 14 أو 15 يونيو. يذكر أن المنتخب الأوليمبى سيخوض وديتين يوم 9 و 11 يونيو الجارى أيضاً أمام منتخب أوزباكستان، على أن يسافر الفريق صباح الخميس إلى أوزباكستان والعودة يوم 13 للقاهرة.

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