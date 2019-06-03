تعرف على مواعيد منفذ "تذكرتي" بالسويس خلال عيد الفطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو منفذ "تذكرتي" بالسويس أن العمل بالمنفذ مستمر دون توقف خلال أيام عيد الفطر المبارك، وسيتم تغيير مواعيد العمل لتكون لفترة واحدة بدلا" من فترتين، كما كان الحال خلال شهر رمضان الكريم، ويبدأ العمل بالمواعيد الجديدة من أول أيام عيد الفطر المبارك لمدة 12 ساعة متواصلة من الساعة 11 صباحا" وحتى الساعة 11 مساء".
يذكر أن منفذ تذكرتى بمقر نادى منتخب السويس يستقبل المشجعين حاجزى الدرجة الثانية والثالثة، أما راغبى شراء تذاكر الدرجة الأولى فإمكانهم الشراء عن طريق فرع أورنج.
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