سوبر كورة.. الأهلى يتعاقد مع هذا المدرب لفريق السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اعتذار طارق خيرى عن استكمال المهمة رسميا مع الفريق السلة بالنادى الأهلى، فى ظل احتلال الفريق المركز الرابع في بطولة الدورى والتى توج بها فريق الزمالك، بدأ مسئولو القلعة الحمراء رحلة البحث عن مدير فنى يتولى المهمة الفنية لفريق السلة. لمعرفة مدرب فريق سلة الأهلي الجديد اضغط هنا

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