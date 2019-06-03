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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الرياضة بملابس الإحرام فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الرياضة، سواء من اللاعبين أو أعضاء مجلس إدارة الأندية، على أداء مناسك العمرة فى شهر رمضان الكريم.
وانتشرت صور النجوم بملابس الإحرام على السوشيال ميديا، أمثال أحمد حجازى المحترف فى وست بروميتش الإنجليزى، وعمر جابر نجم بيراميدز، وطارق يحيى نجم الزمالك السابق، وثنائى مجلس إدارة الأهلى محمد الجارحى، ومحمد الدماطى.
ويرصد الخليج 365 لقطات للنجوم بملابس الإحرام فى رمضان فى الصور التالية..
طارق يحيى وحمادة أنور
طارق يحيى وحمادة انور 2
محمد الجارجى ومحمد الدماطى 2
محمد الجارجى ومحمد الدماطى عضوا مجلس الأهلى
عمر جابر لاعب بيراميدز وصديقه محمد خليفة لاعب الزمالك السابق
أحمد حجازى ووالدته وزوجته
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