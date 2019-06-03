سوبر كورة.. اتحاد الكرة يحيل أزمة لاعب الزمالك للمحكمة الرياضية الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة أزمة اللاعب إبراهيم حسن، صانع ألعاب الزمالك، إلى المحكمة الرياضية الدولية بسبب الشكاوى المتبادلة بين ناديى النجوم والإسماعيلى للحصول على نصيب الأول من انتقال اللاعب للزمالك. Advertisements لمعرفة تفاصيل الأزمة اضغط هنا

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