صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى جماهير فريقه بعد الأجواء الرائعة التي شهدتها المدينة أمس الأحد.
واجتاحت جماهير ليفربول شوارع المدينة لتشارك لاعبي الريدز في الاحتفال بالتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي.
وتُوج ليفربول بلقب البطولة بعد ثنائية نظيفة سجلها في مرمى توتنهام خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وشكر صلاح جماهير ليفربول على الأجواء التي عاشتها مدينة ليفربول بالاحتفال بلقب دوري الأبطال.
وكتب صلاح على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمس كانت الأجواء فوق طبيعية، أشكر جميع من جعلوا أجواء المدينة كأجواء أنفيلد".
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