تقارير: ليفربول قد يخوض مونديال الأندية في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قد يكون ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019، وسط تكهنات بتوقف المسابقة حتى عام 2021.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس"، وفقًا لمصادر مطلعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجلس "فيفا" سيطلب في اجتماعه مساء اليوم الإثنين في باريس إسناد استضافة البطولة إلى دولة قطر.

وبالتالي قد تستضيف قطر نسخة من النسختين المتبقيتين لمونديال الأندية بمشاركة 8 أندية، قبل التحول إلى 24 ناديًا بدءً من عام 2021، لتقام كل أربعة أعوام بدلا من مسابقة كأس القارات.

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ويُنتظر أن تتوسع بطولة مونديال الأندية، لتقام بمشاركة 24 ناديًا بدلا من ثمانية بدءً من صيف 2021 بين شهري يونيو ويوليو، وتحديدًا بعد نهاية الموسم في جميع الدوريات على مستوى العالم.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ينتظر قرارًا من الفيفا لحسم موقفه من إسناد استضافة مونديال الأندية إلى المملكة العربية، بعد محادثات أجريت بين الجانبين قبل ثلاثة أشهر.

وتُوج ليفربول، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، بلقب تشامبيونز ليج للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي في المباراة النهائية للمسابقة بنتيجة (2-0) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان ريال مدريد الإسباني حصد لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية 2018 بعد فوزه في ديسمبر الماضي على العين الإماراتي بنتيجة (4-1)، في البطولة التي شارك فيها الترجي التونسي بطل إفريقيا.