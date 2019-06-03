مورينيو يختار صلاح في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي اختار البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في فريق الموسم ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا السادس في تاريخه بعد الفوز على توتنهام في المباراة النهائية بنتيجة (2-0).

واستبعد مورينيو مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي من التشكيل المثالي للبطولة الأوروبية، بينما وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في خط الهجوم مع صلاح وزميله في الفريق ساديو ماني.

وجاء التشكيل المثالي الخاص بمورينيو أثناء تصريحاته بقناة "beIn Sports": Advertisements

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد (ليفربول) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - ماتياس دي ليخت (أياكس) - أندي روبيرتسون (ليفربول).

خط الوسط: دي يونج (أياكس) - فان دي بيك (أياكس) - كريستيان إريكسن (توتنهام).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - ليونيل ميسي (برشلونة) - ساديو ماني (ليفربول).

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