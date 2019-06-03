تقرير.. "واقعة تاريخية" قد تحسم الهابط الثالث في صراع خماسي بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

تُقام الليلة أربع مواجهات بالدوري المصري الممتاز، بينها ثلاثة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، إلى جانب مواجهة مؤجلة بين فريقي الزمالك وحرس الحدود، ستلعب جميعها دورًا حاسمًا في صراع الهبوط بالمسابقة المحلية المصرية.

وهبط رسميًا فريقا الداخلية صاحب المركز السابع عشر برصيد سبع وعشرين نقطة والنجوم صاحب المركز الأخير برصيد ست وعشرين ونقطة، ويشتعل صراع شرس للغاية بين خمس فرق للنجاة من المقعد الثالث المؤدي للسقوط إلى "ممتاز ب".

وتتنافس فرق وادي دجلة، حرس الحدود، الجونة، الاتحاد وبتروجيت للنجاة من مصاحبة الداخلية والنجوم إلى الدرجة الأدنى، حيث يمتلك الثلاثي وادي دجلة، حرس الحدود والجونة 37 نقطة، بينما يمتلك الاتحاد صاحب المركز الخامس عشر 36 نقطة، ويعد بتروجيت أقرب الفرق للهبوط باحتلاله المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.

ويلتقي الاتحاد في العاشرة مساءً مع جاره السكندري سموحة، بينما يلتقي وادي دجلة مع الإنتاج الحربي، ويواجه بتروجيت فريق المقاولون، فيما تتبقى مواجهة مؤجلة للجونة مع الزمالك، مما قد يعلّق الموقف الرسمي للهابط الثالث إلى وقت لاحق.

وتقضي لوائح الدوري المصري الممتاز باللجوء إلى المواجهات المباشرة، لحسم الموقف عند تساوي فريقين بالنقاط، وهو ما يجعل الموقف متشابكًا في صراع الهبوط بين الخماسي المهدد، وينذر بواقعة تاريخية قد تحدث لتحديد الهابط الثالث.

Advertisements

وسيعني فشل بتروجيت في تحقيق الفوز على المقاولون حسم ذلك التشابك رسميًا، وعدم الحاجة للنظر إلى نتائج مواجهات الفرق المتنافسة للنجاة من الهبوط، حيث سينتهي أمله في اللحاق بأي منهم في حالة تعادله بمواجهته الأخيرة.

بينما سيعني فوز بتروجيت النظر إلى مواجهات الرباعي الآخر، حيث سيرتفع رصيد الفريق البترولي إلى 37 نقطة، ليتساوى مع وادي دجلة، حرس الحدود والجونة، ويتفوق على الاتحاد.

نقطة وحيدة فقط يحتاجها كل من وادي دجلة، حرس الحدود والجونة لضمان البقاء رسميًا، بينما سيبقى الاتحاد مهددًا بخطر الهبوط في حالة تعادله مع سموحة، نظرًا لتأخره في المواجهات المباشرة أمام بتروجيت، حيث تعادل الفريقان ذهابًا، وفاز الأخير إيابًا بهدف نظيف.

لكن مواجهتا بتروجيت والاتحاد لن تحسما الصراع في حالة تساوي أكثر من فريق برصيد النقاط، حيث ستتوسع المواجهات المباشرة لتكون بين ثلاثة فرق أو أكثر، تبعًا لنتائج المواجهات المتبقية.

ويتواجد احتمال لواقعة تاريخية قد تحسم صراع الهبوط، تتمثل في خسارة وادي دجلة، حرس الحدود والجونة، تعادل الاتحاد وفوز بتروجيت، لتتساوى خمسة فرق برصيد 37 نقطة، ويُحسم صراع الهبوط بنتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الخمسة.