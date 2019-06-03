بنفيكا يرد على عرض ريال مدريد لضم لاعبه

رفض نادي بنفيكا البرتغالي العرض المقدم من قبل ريال مدريد للتعاقد مع جواو فيليكس صانع ألعاب الفريق. ريال مدريد قام بعرض 80 مليون يورو وفقا لصحيفة آس من أجل ضم لاعب الوسط البرتغالي الشاب لكن الطلب قوبل بالرفض. وطلب رئيس نادي بنفيكا 120 مليون يورو للموافقة على رحيل صانع ألعاب الفريق البرتغالي البالغ من العمر 18 عاما. ويرى ريال مدريد أن جواو فيليكس يمكن أن ينفجر ويصبح واحدا من أبرز لاعبي العالم في المستقبل القريب على غرار التألق الكبير للفرنسي كيليان مبابي في السنوات الماضية.

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