زيدان يرفض صفقة “فلورنتينو بيريز”

ذكرت اذاعة كادينا سير الإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أخبر إدارة ريال مدريد برفض فكرة التعاقد مع كريستيان ايركسين. رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” أبلغ زيدان بأنه يمكنه حسم وصول اللاعب للفريق الأبيض مقابل 80 مليون يورو فقط لكون عقده سوف ينتهي بنهاية الموسم المقبل. من جانبه رفض زيدان فكرة ضم اللاعب وأكد انه ليس بحاجة إلى خدماته. وطلب زيدان من رئيس ريال مدريد التعاقد مع اللاعب الفرنسي الدولي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد.

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