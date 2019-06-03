الأهلي يجدد عقد ثنائي فريق الطائرة

أنهى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تجديد عقود ثنائي فريق الكرة الطائرة، محمد معوض وعبدالله عبدالسلام. الطائرة، محمد معوض وعبدالله عبدالسلام. وجدد مسئولو الأهلي عقد كل لاعب لمدة 4 سنوات، حيث رفض عبدالله عبدالسلام العديد من العروض حبًا في القلعة الحمراء.

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