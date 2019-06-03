اتحاد الكرة يُحيل أزمة النجوم والإسماعيلي إلى المحكمة الرياضية الدولية

كشف مصدر مسئول في لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، أنه سيتم إحالة أزمة النجوم والإسماعيلي، حول إبراهيم حسن لاعب الزمالك، إلى المحكمة إبراهيم حسن لاعب الزمالك، إلى المحكمة الرياضية الدولية. وتبادل الإسماعيلي والنجوم الشكاوى حول إبراهيم حسن حيث أكد مسئولو النجوم أحقية ناديهم في الحصول على نسبة من بيع اللاعب للزمالك وهو ما ينفيه مسئولو الإسماعيلي.

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