أعلن النادي الأهلي لأعضاءه برنامج الاحتفال بعيد الفطر المبارك بداية من غد الثلاثاء. وجاء البرنامج على النحو التالي: مقر النادي بالجزيرة ثالث أيام العيد الخميس يقام حفل ترفيهي للأطفال وأوبريت الليلة الكبيرة من الساعة 5-7م ويعقبه حفل غنائي للفنان مصطفى حجاج الساعة 7:30 م. حجاج الساعة 7:30 م. وفي يوم الجمعة تقام ورشة فنية للأطفال مع نسمة حسن من الساعة 5-7 م بحديقة الخالدين. فرع النادي بمدينة نصر: ثاني أيام العيد يقام حفل للأطفال من 2-6 ويعقبه حفل غنائي الفنان لؤي من 8-9م ثم حفل الفنانة هدى من 9-10 م. فرع النادي بالشيخ زايد: ثاني أيام العيد من 6-7م تقام حفل الفنان مصطفي حجاج ومن 7 – 8 م تقام حفل الفنانة صابرين النجيلي. ثالث أيام العيد تقام «أكوابارك» بالإضافة إلى الورشة الفنية وشو الأطفال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حجاج يُحيي حفل العيد في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.