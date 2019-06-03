مصطفى حجاج يُحيي حفل العيد في الأهلي

أعلن النادي الأهلي لأعضاءه برنامج الاحتفال بعيد الفطر المبارك بداية من غد الثلاثاء.
وجاء البرنامج على النحو التالي: مقر النادي بالجزيرة ثالث أيام العيد الخميس يقام حفل ترفيهي للأطفال وأوبريت الليلة الكبيرة من الساعة 5-7م ويعقبه حفل غنائي للفنان مصطفىحجاج الساعة 7:30 م.
وفي يوم الجمعة تقام ورشة فنية للأطفال مع نسمة حسن من الساعة 5-7 م بحديقة الخالدين. فرع النادي بمدينة نصر: ثاني أيام العيد يقام حفل للأطفال من
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