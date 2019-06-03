الأهلي ينعى والد أكرم توفيق

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، بيان ينعي فيه وفاة والد أكرم توفيق لاعب الفريق، والمعار إلى صفوف الجونة، والذي وافته المنية اليوم الاثنين.
وقال البيان "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن
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