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الأهلي ينعى والد أكرم توفيق

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أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، بيان ينعي فيه وفاة والد أكرم توفيق لاعب الفريق، والمعار إلى صفوف الجونة، والذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وقال البيان "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي ينعون ببالغ الحزن

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والأسى والد الكابتن أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمعار لفريق الجونة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. "وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".
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