اليوم.. منتخب الطائرة يواجه رواندا في التصفيات المؤهلة للالعاب الافريقية الاولمبية

يلتقي منتخبنا القومي الأول للكرة الطائرة رجال مع نظيره المنتخب الرواندي في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة الثانية ظهرا بتوقيت نيروبيا في إطار تصفيات المنطقة الخامسة للقارة الإفريقية والمؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية الأولمبية والتي في إطار تصفيات المنطقة الخامسة للقارة الإفريقية والمؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية الأولمبية والتيستقام في المغرب في النصف الثاني من العام 2019 . وفي الرابعة عصرا بتوقيت كينيا كلآ من يلعب المنتخبين الكيني والاوغندي مباراتهم في اطار التصفيات ذاتها .

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