ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي، وضع السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، كأحد أهدافه للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "كاليدو كوليبالي، أصبح أهم الصفقات التي يهدف يوفنتوس لإبرامها خلال الفترة الحالية". يهدف يوفنتوس لإبرامها خلال الفترة الحالية". وواصلت "يوفنتوس يسعى لتدعيم الفريق بكوليبالي، كهدية للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي، والذي يقترب من تولي المهمة الفنية للسيدة العجوز". يذكر أن كوليبالي ظهر بشكل ملفت خلال الموسم المنصرم، كما إنه يعد هدف للعديد من الأندية الأوروبية منذ فترة طويلة، أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ولكن تمسك نادي نابولي بمدافعه السنغالي حال دون رحيله عن الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يضع كاليدو كوليبالي ضمن أهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.