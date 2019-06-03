جوارديولا يتمنى استمرار فالفيردي مع برشلونة

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، مدرب جيد، متمنيًا استمراره في قيادة البلوجرانا، خلال الموسم المقبل.

قال جوارديولا في تصريحات بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فالفيريد يبدو مذهلًا مع برشلونة، لقد قام بعمل جيد مع الفريق، على رغم خسارة دوري أبطال أوروبا".

وأردف: "لقد خسر في دوري أبطال أوروبا، ولكن كلنا نتعرض للخسارة، وأتمنى أن يستمر فالفيردي مع برشلونة، فقد تمكن من حصد الليجا مع البرسا مرتين وقدم كرة جيدة".

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عن خسارة برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا أشار "برشلونة فريق جيد، وكذلك ليفربول، والفريق الإنجليزي قوي جدًا، وعندما

لا تكون في يومك فستخسر".

وودع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي، على يد ليفربول، بعد أن فاز البلوجرانا ذهابًا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتمكن الريدز من تحقيق ريمونتادا تاريخية والانتصار بأربعة أهدادف من دون رد.

يذكر أن جماهير النادي الكتالوني باتت تطالب برحيل فالفيردي، بعد الإخفاق في البطولة الأوروبية، وكذلك خسارة لقب كأس ملك إسبانيا في المباراة النهائية أمام فالنسيا.