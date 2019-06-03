الجونة يشاطر أكرم توفيق أحزانه

نعى نادي الجونة رحيل والد أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول، والذي وافته المنية اليوم. والذي وافته المنية اليوم. وقال نادي الجونة: "ينعى نادى الجونة والد لاعبنا أكرم توفيق.. ندعو له بالمغفرة والرحمة وللأسرة بالصبر والسلوان".

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