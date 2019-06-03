تعرف على طاقم تحكيم مباراة الإنتاج الحربي ووادي دجلة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، إسناد مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى فى الدورى الممتاز اليوم الاثنين، إلى طاقم حكام مجرى. الدورى الممتاز اليوم الاثنين، إلى طاقم حكام مجرى. جاءت أسماء الطاقم على النحو التالي: بولاش بيركا حكم ساحة إشتيفان أولبيرت مساعد أول بيتر بريتان مساعد ثانى شاندور آندو شابو حكمًا رابعًا.

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