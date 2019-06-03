قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، إسناد مباراة الزمالك وحرس الحدود بمؤجلات الجولة ال30 للدوري الممتاز، إلى بمؤجلات الجولة ال30 للدوري الممتاز، إلىطاقم حكام من صربيا. وجاءت أسماء الطاقم كالتالي: نوفاك سيموارتش حكم Advertisements بويان بانوفيتش. مساعد أول سفيزتار زيبين مساعد ثانى ميلوش جورجيتش حكم رابع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على طاقم حكام لقاء الزمالك وحرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.