رياضة | حمدي النقاز يخطط للرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدي النقاز يخطط للرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عرض أوروبي حاليًا تمهيدًا للرحيل عن الفريق في الموسم المقبل.

ويفضل حمدي النقاز الاحتراف على الصعيد الأوروبي وبالتحديد في فرنسا أو إنجلترا وطلب من وكيل أعماله البحث عن عرض احتراف هناك.

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وانضم النقاز إلى صفوف الزمالك في يناير من العام الماضي قادمًا من صفوف النجم الساحلي التونسي مقابل 750 ألف دولار، ويشارك اللاعب بشكل ثابت ومستمر مع الفريق.

ويميل مسئولو الزمالك للإبقاء على النقاز في الموسم المقبل وغلق الباب على رحيله للحاجة الفنية إليه وغياب البديل السوبر على السوق المحلي فيما يتعلق بالجبهة اليمنى.

ويستعد الزمالك لملاقاة حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري على استاد المكس بالإسكندرية بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية لبطولة الدوري.