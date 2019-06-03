رياضة | طاقم تحكيم صربي لمباراة الزمالك وحرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم صربي لمباراة الزمالك وحرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة عصام عبد الفتاح، اسناد الإدارة التحكيمية لمباراة الزمالك وحرس الحدود ببطولة الدوري المصري الممتاز للصربي نوفاك سيموارتش.

ويعاون سيموارتش، بويان بانوفيتش مساعد أول، وسيفزتار زيبين مساعد ثان، وميلوش جوىجيتش حكما رابعاً.

يواجه اليوم الاثنين فريق الزمالك نظيره حرس الحدود على ملعب الجيش بمدينة المكس، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.