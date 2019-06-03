رياضة | فضيحة.. رئيس الوداد: الكاف طلب استكمال لقاء الترجي مقابل تتويجنا ببطولة 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة.. رئيس الوداد: الكاف طلب استكمال لقاء الترجي مقابل تتويجنا ببطولة 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سعيد الناصيري رئيس الوداد الرياضي المغربي مفاجأة مدوية بخصوص أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد والترجي التونسي، الذي اقيم على الملعب الأوليمبي في "رادس" وانتهي بتتويج بطل تونس باللقب بعد انسحاب الفريق المغربي اعتراضًا على عدم وجود تقنية الفيديو.

وقال "الناصيري" في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي إن مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وإداريين آخرين عرضوا عليه استكمال مباراة الترجي التونسي مقابل الاستفادة من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته القادمة، في إطار "صفقة مقايضة"، مؤكدًا أنه رفض هذا العرض.

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وأضاف الناصيري: "جميع المسؤولين بدون استثناء ساومونا وعرضوا علينا التنازل وإكمال المبارة مقابل ضمان تتويجنا بالمسابقة في نسخته المقبلة، وقلت لهم إننا لا نطلب سوي حقوقنا وتطبيق العدل فقط".

يُذكر أن الناصيري ووفد من الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع سيذهب إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، من أجل حضور اجتماع لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي والمقرر له غدًا الثلاثاء لمناقشة ازمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد.