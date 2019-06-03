رياضة | أرقام "الكان" القياسية (14).. مصر الأكثر استضافة لأمم إفريقيا.. وغانا في المركز الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "الكان" القياسية (14).. مصر الأكثر استضافة لأمم إفريقيا.. وغانا في المركز الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة الرابعة عشر من سلسلة "أرقام الكان القياسية" البلدان الأكثر استضافة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث استضافت 19 دولة البطولة القارية عبر التاريخ منذ انطلاق البطولة عام 1957 وحتي النسخة المقبلة:-

1- مصر

تعد مصر أكثر الدول استضافة لبطولة أمم إفريقيا حيث استضافتها 5 مرات عبر تاريخها أعوام 1959، 1974، 1986، 2006 وأخيرًا النسخة القادمة 2019، ونجح المنتخب المصري في حصد لقب البطولة 3 مرات على أرضه وفشل مرة وحيدة خلال النسخ الأربعة الماضية.

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2- غانا

يأتي في المرتبة الثانية في أكثر الدول استضافة لبطولة أمم إفريقيا غانا والتي استضافت البطولة 4 مرات أعوام 1963، 1978، 2000، 2008، واستطاع منتخب البلاك ستارز حصد اللقب مرتين على أرضه عامي 1963، 1978.

3- أثيوبيا

استضافت أثيوبيا بطولة أمم إفريقيا 3 مرات أعوام 1962، 1968، 1976، ولكن المنتخب الاثيوبي لم ينجح في التتويج باللقب القاري على أرضه سوي مرة وحيدة عام 1962.

4- تونس

منتخب تونس استضاف بطولة الأمم الإفريقية 3 مرات طوال تاريخه، أعوام 1965، 1994، 2004، وفازت غانا ونيجيريا باللقب في أول نسختين، بينما استطاع منتخب نسور قرطاج حصد اللقب على أرضه لأول مرة في النسخة الثالثة عام 2004.