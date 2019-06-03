رياضة | وكيل رمضان صبحي يكشف موعد انتهاء إعارته ومستقبله مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل رمضان صبحي يكشف موعد انتهاء إعارته ومستقبله مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى، أن إعارة صبحى إلى القلعة الحمراء تنتهى يوم 1 يوليو المقبل.

وتابع شوقى، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، أنه لم يعقد جلسة بعد مع إدارة النادى الأهلى، لمعرفة مستقبل اللاعب مع الفريق الأحمر، وأضاف: "أعلم أنه لن ينضم لصفوف المنتخب منذ فبراير الماضى، ولكن رمضان حقق أهدافا وهى العودة للعب أساسيا، فيما لم يحقق هدف الفوز ببطولة الدورى مع النادى الأهلى بعد".

Advertisements

ويتبقى للنادى الأهلى مباراتان أمام المقاولون والزمالك، سيقامان عقب كأس الأمم الإفريقية المقررة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.