رياضة | خلال ساعات.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع ماوريسيو ساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ساعات.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع ماوريسيو ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي يوفنتوس الإيطالي، قريبا من التعاقد مع ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي، كمدير فني جدي للفريق في محل ماسيميليانو أليجري.

وقال موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي، إن يوفنتوس آجل فكرة الاعلان عن تعيين ساري في الأيام الماضية كمدرب جديد بسبب طلب تشيلسي ذلك حتى يستقر البلوز على خليفة لساري.

وتابع الموقع أنه من غير المستبعد إعلان يوفنتوس تولى ساري قيادة الفريق في الساعات المقبلة حيث سيوقع على عقد لمدة عامين مع خيار عام ثالث مقابل 6 ملايين يورو سنويا.

وكان ساري قاد تشيلسي إلى لقب الدوري الأوروبي يوم الأربعاء على حساب أرسنال 4-1 وهو اللقب الأول في مسيرته التدريبية.