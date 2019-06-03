رياضة | نيمار ومبابي يفجران أزمة بين رئيس ريال مدريد وزيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار ومبابي يفجران أزمة بين رئيس ريال مدريد وزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية فرنسية، وجود خلاف بين فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد والفرنسي زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي بسبب ثنائي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

وفقا لموقع لو10 سبورت الفرنسي، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد يصر على ضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان في الصيف الجاري ولكن الفرنسي زين الدين زيدان يريد كيليان مبابي بدلا منه.

وتابع الموقع أن زيدان يحلم بقوة بالتعاقد مع مبابي من باريس سان جيرمان هذا الصيف من أجل تدعيم خط هجوم ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2023 دون وجود شروط جزائية في عقده ونفس الحال للبرازيلي نيمار دا سيلفا.