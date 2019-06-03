رياضة | مصري يفوز في انتخابات الاتحاد الدولي للقوس والسهم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصري يفوز في انتخابات الاتحاد الدولي للقوس والسهم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يذكر أن وفد الاتحاد المصري للقوس والسهم يترأسه الدكتور المهندس علاء جبر رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والذي دعم وساند ترشيح رشدي لانتخابات الاتحاد الدولي للقوس والسهم والمشارك به ممثلين لمصر وهما كل من خالد محرز نائب رئيس وأمين صندوق الاتحاد المصري للقوس والسهم وأحمد رشدي الأمين العام والمدير التنفيذي للإتحاد وحصلت مصر خلاله على تفويض من دولة جزر القمر للتصويت بدلًا منها في الإنتخابات.
وشهد كونجرس الاتحاد الدولي للقوس والسهم رقم ٥٣ أكبر عدد مشاركة تاريخية من الدول العربية والإفريقية مما يحسب للاتحادين الإفريقي والعربي للقوس والسهم وساعد على تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق حيث لم يسبق لأي عربي أو غفريقي الترشح وخوض انتخابات اللجان أو مجلس العدالة والقيم وتحقيق هذا التفوق والتقدم من المرة الأولى.
وأشاد رشدي برئيس الاتحاد والأمين العام وكافة نواب وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوس والسهم على الثقة التي أولوها له هم وأعضاء الجمعية العمومية للإتحاد الدولي للقوس والسهم والتي تزيد من قدر المسؤولية التي يحملها على عاتقه،مهديا الفوز والنجاح لجمهورية مصر العربية وأسرة القوس والسهم في مصر والمنتمين للمجال الرياضي مقدما الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه المستمر.