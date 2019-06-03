رياضة | مصري يفوز في انتخابات الاتحاد الدولي للقوس والسهم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصري يفوز في انتخابات الاتحاد الدولي للقوس والسهم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز أحمد رشدي الأمين العام والمدير التنفيذي للاتحاد المصري والحكم الدولي، في القوس والسهم برئاسة مجلس العدالة والقيم، في انتخابات الاتحاد الدولي للقوس والسهم بعد حصوله على أعلى نسبة أصوات متفوقًا على المنتخبين معه من الدول العظمى من أمريكا وكوريا الجنوبية والمكسيك ليحقق إنجازًا جديدًا لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا تسيدها ومكانتها المرموقة وتربعها على كافة دول العالم ليكون بذلك خير سفير للرياضة العربية والأفريقية في المحافل الدولية والعالمية تقديرًا لشعبيته واحترامه بين كافة الدول من جميع قارات العالم وذلك لمجهوداته الواضحة على المستوى الوطني والعربي والقاري والدولي في إثراء هذه الرياضة العريقة وتطوير مستوى المنتمين لهذه المنظومة الرائدة للوصول لمنصات التتويج العالمية.

يذكر أن وفد الاتحاد المصري للقوس والسهم يترأسه الدكتور المهندس علاء جبر رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والذي دعم وساند ترشيح رشدي لانتخابات الاتحاد الدولي للقوس والسهم والمشارك به ممثلين لمصر وهما كل من خالد محرز نائب رئيس وأمين صندوق الاتحاد المصري للقوس والسهم وأحمد رشدي الأمين العام والمدير التنفيذي للإتحاد وحصلت مصر خلاله على تفويض من دولة جزر القمر للتصويت بدلًا منها في الإنتخابات.

وشهد كونجرس الاتحاد الدولي للقوس والسهم رقم ٥٣ أكبر عدد مشاركة تاريخية من الدول العربية والإفريقية مما يحسب للاتحادين الإفريقي والعربي للقوس والسهم وساعد على تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق حيث لم يسبق لأي عربي أو غفريقي الترشح وخوض انتخابات اللجان أو مجلس العدالة والقيم وتحقيق هذا التفوق والتقدم من المرة الأولى.

وأشاد رشدي برئيس الاتحاد والأمين العام وكافة نواب وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوس والسهم على الثقة التي أولوها له هم وأعضاء الجمعية العمومية للإتحاد الدولي للقوس والسهم والتي تزيد من قدر المسؤولية التي يحملها على عاتقه،مهديا الفوز والنجاح لجمهورية مصر العربية وأسرة القوس والسهم في مصر والمنتمين للمجال الرياضي مقدما الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه المستمر.