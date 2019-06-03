رياضة | الصباحي حكما لمباراة بتروجت والمقاولون.. وعاشور للاتحاد وسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصباحي حكما لمباراة بتروجت والمقاولون.. وعاشور للاتحاد وسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ادارة مباراة بتروجت مع المقاولون اليوم للحكم محمد الصباحى ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل، وعباس حسن حكما رابعا وسعيد حمزة ومحمد يوسف حكمين اضافيين.



كما اسندت ادارة مباراة الاتحاد مع سموحة اليوم أيضا للحكم محمود عاشور ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد محمود لطفى، ومحمد ابراهيم الدسوقى حكما رابعا، وطارق سامى ومحمد عبد العزيز حكمين اضافيين.