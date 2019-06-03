رياضة | فرمان جديد من "أجيري" للاعبي الفراعنة قبل أمم إفريقيا

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طالب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، بفرض سياج من السرية على معسكر المنتخب المصرى في الفترة المقبلة، ومنع تسلل الجماهير إلى معسكر المنتخب.

وكذلك فرض رقابة لصيقة على فندق المنتخب، تجنباً لوجود حالة من التزاحم خلال الانتقال من وإلى ملعب التدريب، كما ينوى الجهاز الفنى لمنتخب مصر، منع مسألة الزيارات الأسرية للاعبين، حتى يكون جميعهم فى كامل تركيزهم خلال المعسكر، لا سيما أن البطولة الأفريقية لن تكون سهلة، فى ظل وجود أكثر من منتخب أفريقى لديه طموح فى الوصول إلى الأدوار النهائية للبطولة.