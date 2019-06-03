رياضة | ملخص فرص البقاء في الدوري.. صراع "رباعي" وسر في "-13"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص فرص البقاء في الدوري.. صراع "رباعي" وسر في "-13" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل صراع البقاء في الدوري المصري بين أندية بتروجت وحرس الحدود والاتحاد السكندري ووادي دجلة والذين سيواجهون المقاولون العرب والزمالك وسموحة والإنتاج الحربي مساء اليوم على الترتيب.

ويتساوى دجلة وحرس الحدود في رصيد 37 نقطة بينما الاتحاد السكندري 36 نقطة وبتروجت 34 نقطة

مباريات اليوم في الدوري المصري

بتروجت والمقاولون العرب

حرس الحدود والزمالك

الاتحاد السكندري وسموحة

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وادي دجلة والإنتاج

ملخص فرص البقاء في الدوري المصري

- بتروجت يحتاج إلى الفوز وتعادل الاتحاد السكندري أو خسارة دجلة أو خسارة حرس الحدود مع تعويض فارق الأهداف مع الفريق البترولي لأن المواجهات المباشرة متساوية بينما فارق الأهداف يجعل الحدود (-7) وبتروجت (-13) أي أنه إذا خسر الحدود بهدف من الزمالك فإن بتروجت يجب أن يفوز بخماسية نظيفة.

- حرس الحدود يحتاج إلى التعادل لضمان البقاء أو الخسارة مع تعادل الاتحاد أو تعادل بتروجت أو خسارة دجلة

- وادي دجلة يحتاج إلى التعادل لضمان البقاء أما في حالة الخسارة فيحتاج إلى تعادل بتروجت أو تعادل الاتحاد

- الاتحاد السكندري يحتاج إلى الفوز على سموحة لضمان البقاء أما في حالة الخسارة فسيحتاج إلى خسارة بتروجت