رياضة | ريال مدريد يستغل كلوب لضم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستغل كلوب لضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يصر على ضم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قالت صحيفة آس الإسبانية، إن المصري محمد صلاح ضمن أولويات الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد لتدعيم صفوف الملكي في الصيف.

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وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في استغلال المشادة التي حدثت بين محمد صلاح ويورجن كلوب، مدرب ليفربول في منتصف الموسم المنصرم وعدم راحة المصري في صفوف الريدز من أجل ضم لاعب روما السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح أخبر إدارة ليفربول في منتصف الموسم المنصرم برغبته في الرحيل عن الريدز وسوف يقدم طلب انتقال إذا وقفت إدارة بطل دوري أبطال أوروبا في وجه رحيله عن ملعب الانفيلد.

وكشفت الصحيفة عن فشل نادي ريال مدريد في الصيف الماضي في ضم محمد صلاح لكنه يخطط لتقديم عرض من أجله في الصيف الجاري وتدعيم صفوف الفريق الملكي.