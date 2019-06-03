انت الان تتابع ليفربول يبحث عن تمديد عقد كلوب بـ10 ملايين إسترليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

يورجين كلوب

يتطلع ليفربول إلى تجديد عقد مدربه الألماني يورجين كلوب بعقد طويل الأمد، عقب تتويجه يوم السبت الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقيادة الريدز إلى أول لقب كبير لهم منذ 7 سنوات، كما أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، وينتهي عقد كلوب الحالي عام 2022، إلا أن إدارة الريدز تسعى إلى تجديده إلى ما هو أبعد من ذلك، وقال رئيس النادي توم فيرنر: "كلوب مدرب محبوب من كل من يقدر كرة القدم، هو مدرب رائع ومتواضع ويشعر بالسعادة لمعرفته أن ما حققه يوم السبت يعني كثيرًا للمشجعين".

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ويحصل كلوب بموجب عقده الحالي على 7 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، إلا أن الإدارة ترغب في تحسينه كي يحصل على 10 ملايين جنيه إسترليني. ومن جانبه أعرب يورجين كلوب عن اندهاشه من تواجد قرابة 500 ألف متفرج في شوارع ليفربول احتفالًا باللاعبين أثناء سيرهم بحافلة مكشوفة رفقة كأس دوري أبطال أوروبا. وقال كلوب: