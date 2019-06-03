بقيادة صلاح| 3 لاعبين ينافسون ميسي في الكرة الذهبية

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٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
ليونيل ميسي
ساهم تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام يوم السبت الماضي، في أن يصبح الكثير من لاعبيه المحوريين مرشحين بقوة للتتويج بالكرة الذهبية هذا الموسم، ومنافسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. يأتي ذلك بعدما سبق أن صرح مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو بأن الفائز بالكرة الذهبية يجب أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي النظرية التي من المفترض أن تبعد ميسي عن الجائزة، وبالنسبة إلى المرشحين لمنافسة النجم الأرجنتيني، فسيكون في مقدمتهم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ورجل المباراة النهائية فيرجيل فان ديك.
وبإمكان فان ديك التتويج بلقب جديد عندما يشارك مع هولندا في نهائيات دوري الأمم الأوروبية، ومن النادر أن يتوج مدافع بالكرة الذهبية، إذ يعد فابيو كانافرو آخر من حقق ذلك الإنجاز في عام 2016. ومن المنافسين أيضًا النجم السنغالي ساديو ماني، الذي سجل 26 هدفًا في 50 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ولعب
ومن المنافسين أيضًا النجم السنغالي ساديو ماني، الذي سجل 26 هدفًا في 50 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ولعب دورًا في نهائي دوري الأبطال من خلال تحصله على ركلة الجزاء.
أما محمد صلاح، فسجل 27 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفًا في المباراة النهائية، ويستعد للمشاركة مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية هذا الشهر.
نعم، يبدو أن ميسي هو المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، ولكن يمكن أن يلعب لقب دوري الأبطال دورًا لصالح نجوم ليفربول.
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