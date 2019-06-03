انت الان تتابع أحمد شوبير: «كاف» سيعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
الترجي الرياضي - الوداد البيضاوي
فجر الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، مفاجأة حول نهائي دوري أبطال إفريقيا (2018-2019)، والذي توج به الترجي الرياضي التونسي، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة، بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة.
وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الاتجاه الغالب في الكاف إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد". الاتجاه الغالب في الكاف إعادة مباراة نهائي دوري إفريقيا بين الترجي والوداد — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 3, 2019 وتوقفت المباراة بعد
وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الاتجاه الغالب في الكاف إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد".— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial)
الاتجاه الغالب في الكاف إعادة مباراة نهائي دوري إفريقيا بين الترجي والوداد— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 3, 2019
وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية، وأظهرت لقطات الإعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن إبلاغ الحكم اللاعبين أن تقنية الفيديو معطلة.
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