ديربي سكندري بين الاتحاد وسموحة في الدوري

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٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

الاتحاد السكندري Advertisements

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري ونظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد برج العرب، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، إذ أحرز حينها هدف زعيم الثغر رزاق سيسيه، بينما أحرز هدف الأمواج الزرقاء أوميد أوكري.

ويحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المؤقت طلعت يوسف، المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 13، وسجل الفريق 38 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 55 هدفًا، بفارق نقطة عن وادي دجلة وحرس الحدود والجونة، الثاني عشر والثالث عشر والرابع