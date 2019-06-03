شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يضع عينيه على بديل أفريقي لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يضع المدير الفني الألماني لليفربول، يورجن كلوب، عينيه على بديل جديد للنجم المصري محمد صلاح على الجناح الأيمن، في ظل رغبته في تدعيم صفوف بطل دوري الأبطال الموسم القادم.

Advertisements

وأشارت «سكاي سبورتس» إلى أن ضم الجناح النيجيري صامويل تشوكويز، لاعب فياريال الإسباني، يدخل ضمن خطط «كلوب» للموسم القادم.

ويبلغ «تشوكويز» من العمر 20 عامًا، فيما يملك شرطًا جزائيًا في عقده يسمح له بالرحيل عن الغواصات الصفراء مقابل 63 مليون يورو.

ودخل اللاعب ضمن القائمة الأولية لمنتخب النسور الخضراء الذي سيخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر في وقت لاحق هذا الشهر.