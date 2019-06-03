شكرا لقرائتكم خبر عن «آس»: اتجاه لإعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا في دولة محايدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة «آس» الإسبانية إن هناك اتجاهًا داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لإعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي في دولة محايدة، بعد الأحداث التي شهدها اللقاء وانتهت بتتويج بطل تونس بالكأس.

وكان الترجي قد توج، الجمعة الماضية، بدوري أبطال أفريقيا بعد إيقاف المباراة في الشوط الثاني عقب إحراز الوداد لهدفًا لغاه الحكم بداعي التسلل، فيما أصر لاعبو الوداد على الاحتكام لتقنية الـ VAR ليتم اكتشاف تعطل التقنية، ما تسبب في إيقاف المباراة ودخول فريق الوداد إلى غرفة خلع الملابس قبل أن يعلن الحكم باكاري جاساما لاحقًا انسحاب الفريق المغربي وإهداء الكأس لأبناء تونس.

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ونسبت الصحيفة الإسبانية لـ«مصدر موثوق» أن الاتحاد المغربي تلقى تطمينات من «كاف» للنظر في الملف الذي سيقدم من النادي في حال عرضه على لجنة الطوارئ بالاتحاد، والتي ستجتمع الثلاثاء بباريس.

وأكد المصدر أن هناك اتجاه سائد داخل الاتحاد الأفريقي لإعادة المباراة في بلد محايد ولعب مباراة فاصلة في ظل قوة النقاط المعروضة في ملف الوداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوانين واللوائح تنص على أن يعتبر الفريق الذي لا يستعمل تقنية VAR، حال إقرار استعماله من طرف الكاف في مباراة من مباريات مسابقاته، منهزما بنتيجة 2-0، وهو ما طالبت جماهير الوداد بتطبيقه بدلًا من لعب مباراة فاصلة.

ونسبت الصحيفة لـ«مصدر آخر مقرب من دوائر القرار بالاتحاد المغربي ونادي الوداد» قوله إن الاتحاد الأفريقي يتجه بالفعل لإقامة مباراة فاصلة في أرض محايدة وبدون جمهور، فيما قد تكون تلك الأرض المحايدة بإحدى دول الخليج، وتحديدًا الإمارات أو قطر، فيما أشارت تقارير إعلامية مغربية إلى أن المباراة الفاصلة قد تقام في الجزائر أو فرنسا.