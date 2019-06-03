تعرف على حكام مباريات اليوم بالورى الممتاز...

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باسناد إدارة مباراة بتروجت مع المقاولون اليوم للحكم محمد الصباحى ويعاونه طاقم تحكيم سمير جمال وأحمد نوفل وعباس حسن حكما رابعا وسعيد حمزة ومحمد يوسف حكمين إضافيين. وفى نفس السياق يدير مباراة الاتحاد مع سموحة اليوم الحكم محمود عاشور ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد محمود لطفى ومحمد ابراهيم الدسوقى حكما رابعا وطارق سامى ومحمد عبد العزيز حكمين إضافيين. Advertisements وتقام المباراتين فى العاشرة مساء اليوم حيث يقام لقاء بتروجت و المقاولون باستاد الجيش بينما لقاء الاتحاد و سموحه باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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