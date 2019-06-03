شكرا لقرائتكم بتروجت يعلن خوضه مبارة المقاولون الليلة من منطلق الحس الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى بتروجت التراجع عن قراره السابق بعدم لعب مباراة المقاولون العرب الليلة فى بيان له من منطلق المصلحة العامة والحس الوطنى .

وجاء فى البيان "منً منطلق الحس الوطنى والمصلحة العامة قرر نادى بتروجت خوض مباراة المقاولون العرب يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٣، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية للنادى لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، و مبادئ اللعب النظيف"

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جدير بالذكر أن مباراة المقاولون العرب وبتروجت في العاشرة مساء اليوم الإثنين على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام

ويحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 43 هدف بينما يحتل ذئاب الجبل المركز الخامس برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 35 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".