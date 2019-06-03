شكرا لقرائتكم المنتخب الوطنى يبدء استعدادات الكان ببرج العرب الخميس المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 6 يونيو الجاري ببرج العرب بالإسكندرية ،و قرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري خوض تدريب وحيد له يوم تجمع الفراعنة فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق 21 يونيو الجاري حتي 19 يوليو المقبل.
ويخوض منتخب مصر مباراتين أمام تنزانيا و غينيا يومي 11 و 13 يونيو الجاري باستاد برج العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الوطنى يبدء استعدادات الكان ببرج العرب الخميس المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.