شكرا لقرائتكم المنتخب الوطنى يبدء استعدادات الكان ببرج العرب الخميس المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 6 يونيو الجاري ببرج العرب بالإسكندرية ،و قرر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري خوض تدريب وحيد له يوم تجمع الفراعنة فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق 21 يونيو الجاري حتي 19 يوليو المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراتين أمام تنزانيا و غينيا يومي 11 و 13 يونيو الجاري باستاد برج العرب.