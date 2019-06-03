شكرا لقرائتكم عمرو جمال يجتمع مع سيد عبد الحفيظ لتحديد مصيرة فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع عمرو جمال مهاجم الاهلي فى جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لمناقشة مصيره مع النادي سواء بالاستمرار أو الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

واشار عمرو جمال إلى ضرورة حسم مصيره مع الاهلي خاصة وأنه تلقي عدة عروض محلية وخارجية خلال الفترة الماضية ويرغب في تحديد موقفه مع الاهلي للرد على هذه العروض .

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وقام الاهلي بقيد عمرو جمال في قائمة الفريق المحلية خلال يناير الماضي قبل أن يبتعد اللاعب عن المشاركة في المباريات للإصابة تارة ولأسباب فنية تارة أخرى.